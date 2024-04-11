شكرا لقرائتكم خبر عن 7 لاعبين فى قائمة غيابات المصرى عن مباراة مودرن فيوتشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأكد غياب سبعة لاعبين عن قائمة الفريق الأول للكرة بالنادي المصري لمباراته المؤجلة من الجولة الثامنة من الدوري والتي تجمعه بنظيره فريق فيوتشر والمقرر إقامتها في الرابعة عصر غدا الخميس على ستاد برج العرب.

وتضم قائمة الغيابات كل من صلاح محسن لحصوله على البطاقة الحمراء في المباراة الماضية أمام الاتحاد السكندري وكذلك زميله كريم العراقي لحصوله على الإنذار الثالث في المباراة ذاتها، بالإضافة ليوسف الجوهري المصاب بكدمة قوية في القدم ، والغاني ليستويل أمانكونا والذي يعاني من شد في العضلة الضامة.

فيما يستمر غياب أحمد أيمن منصور قلب دفاع الفريق والذي أجرى مؤخرا بالنمسا جراحة الرباط الصليبي والحارس الصاعد أحمد ياسر المصاب بكسر في عظام المشطية الثانية لليد اليمنى والجزائري عبد الرحيم دغموم الذي يواصل الجهاز الفني للفريق بقيادة الكابتن علي ماهر تجهيزه للمباريات بعد تماثله التام للشفاء من اصابته بقطع في الرباط الصليبي.