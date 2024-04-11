شكرا لقرائتكم خبر عن خير الملاعب.. مواقف إنسانية لا تنسى لنجوم المستطيل الأخضر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمتلئ الملاعب بالمشاهد المؤثرة والتى تحمل معانى مختلفة عن النصر والهزيمة، فرضتها مواقف أو ظروف معينة، كأن يعتزل لاعب أو يستشعر حب جماهيره، وغيرها من المواقف التى تؤكد أحقية لعبة كرة القدم فى أن تكون صاحبة الصدارة والشعبية الأولى فى جميع أنحاء العالم.

ولكن هناك مشاهد خطفت القلوب بعدما أقدم نجوم المستطيل الأخضر على القيام بها بدافع الخير الذى يكمن داخل كل البشر، فاستحقت هذه المشاهد الإنسانية أن نسلط عليها الضوء في التقرير التالى.



صلاح وأحد الأطفال

الأطفال نقطة ضعف محمد صلاح

يحرص الدولى المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، على تلبية جميع النداءات الإنسانية خاصة الأطفال الذين يعتبروه قدوة لهم ومثل أعلى لتفوقه الكبير وأداء المميز، بالإضافة لمجموعة من المواقف التي نصبت الفرعون المصري على قمة معشوق الأطفال في إنجلترا.

وهناك مواقف كثير لمحمد صلاح منها موقفه مع الطفل السوري خميس الجاسر، الذي فقد جزءا من ساقه في أحد التفجيرات في بلاده، والذى أهداه الفرعون حذاءه وقميصه، وفي عام 2018 حقق صلاح حلم الطفل السوري عمار الذي يعاني من مرض ضمور العضلات، حيث كان يتلقى العلاج في الولايات المتحدة الأمريكية بعد أن أبدى الطفل رغبته الكبرى في مقابلة نجم "الريدز". وغيرها من المواقف.

لاعبو الفراعنة يدعمون فرقة wonders الموسيقية من ذوي الهمم



محمد صلاح وفريق المكفوفين

في لفتة إنسانية، حرص لاعبو منتخب مصر يتقدمهم محمد صلاح ومصطفى محمد، على مصافحة أعضاء الفرقة الموسيقية للمكفوفين، والتي أدت فقرات موسيقية قبل مواجهة مصر والجابون.



لاعبو الزمالك

لاعبو الزمالك يستقبلون شخصاً من ذوى الاحتياجات الخاصة

استقبل لاعبو نادى الزمالك، فى وقت سابق، إبان تواجد البرتغالى جايمى باتشيكو، أحد الأشخاص من ذوى الاحتياجات الخاصة، خلال مران الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة.

والتقط اللاعبون والجهاز الفني الصور التذكارية معه، وقام الشاب بمنح محمود عبدالرازق شيكابالا قائد الفريق والبرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني بعض اللافتات المكتوب عليها اسم الثنائي بجانب شعار نادى الزمالك.



الإسماعيلى يدعم البطل البارالمبي مازن هشام

الإسماعيلى يدعم البطل البارالمبي مازن هشام

حرص لاعبو الإسماعيلى وكل أعضاء الجهاز الفنى على دعم ومساندة مازن هشام بطل السباحة من ذوى الاحتياجات الخاصة، وذلك على هامش أحد التدريبات.

واستقبل الفريق البطل بمقر النادى وتم التقاط الصور التذكارية معه، فى أجواء مغلفة بالسعادة والبهجة، ويتطلع الإسماعيلى دائما لمساندة ومؤازرة الأبطال من ذوى الهمم لتحفيزهم على التألق.



الاتحاد يحقق حلم طفل مريض بالسرطان أمام الطلائع

الاتحاد يحقق حلم طفل مريض بالسرطان أمام الطلائع

شهدت مباراة الاتحاد السكندري وطلائع الجيش في إحدى مباريات الفريقين فى الدورى، لفتة إنسانية بعدما قام مسئولو "زعيم الثغر" بالاستجابة لرغبة الطفل مصطفى كامل بالحضور للمباراة وارتداء تيشيرت سيد البلد وقام بالتصوير مع اللاعبين.

وتواجد الطفل المصاب بمرض السرطان في ملعب المباراة، حيث التقط الصور التذكارية وقام بركل بداية اللقاء وسط تشجيع الجماهير التي حرصت على مؤازرة الطفل.



المقاولون العرب ينظم يوما رياضيا مع ذوى الهمم ومباراة ودية

المقاولون العرب ينظم يوما رياضيا مع ذوى الهمم ومباراة ودية

نظم نادي المقاولون العرب يوما رياضا ومباراة ودية على ملعبه بالجبل الأخضر، أمام فريق ذوي الهمم وانتهت المباراة بخسارة ذئاب الجبل بخماسية مقابل هدف، في مواجهة شهدت أجواء احتفالية بين الفريقين.

وكانت البداية بوصول فريق ذوي الهمم ومسئولي الاتحاد وتم توزيع هدايا تذكارية وقمصان المقاولون العرب على اللاعبين وإهداء المسئولين شهادات تقدير.

وحرص اللاعبين على التقاط الصور التذكارية مع لاعبي المقاولون العرب وتم تنظيم جولة داخل النادي، وتكريم فريق ذوي الهمم، بعد فوزهم في المباراة.