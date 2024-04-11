مجدي عبد الغني: محمد النني أفضل من إمام عاشور

ياسر رشاد - القاهرة - أكد مجدي عبد الغني نجم الأهلي والكرة المصرية السابق أن محمد النني لاعب خط وسط فريق أرسنال الإنجليزي أفضل من إمام عاشور نجم الأهلي.

وقال عبد الغني في تصريحاته مع الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد: " النني أفضل من إمام عاشور في مركز خط الوسط، ولكنه اختار أحمد حسن ليكون أفضل من محمد النني ".

وعن موقفه من النادي الأهلي قال مجدي عبد الغني: أنا مخلص للأهلي أكتر من أي شخص داخل النادي، وتابع: " كنت وحش الوحوش ولم أعرض للإصابة طول مسيرتي ".

مجدي عبد الغني عن تصريحات كهربا: مش هرد على عيل

رد مجدي عبد الغني عضو اتحاد الكرة السابق على تصريحات محمود كهربا نجم الأهلي الأخيرة بشأنه حول أزمة العقد الشهيرة مع نادي الزمالك.

قال مجدي عبد الغني رداً على كهربا : مش هرد على كهربا لأنه طفل صغير، يروح يشوف عقده مع الزمالك في اتحاد الكرة.

وكان مجدي عبد الغني عضوا باتحاد الكرة وقت أزمة كهربا مع الزمالك، ومسؤولا عن توثيق العقود بالاتحاد، وأدعي الأخير أنه كان سببا في تلك الأزمة لكن هو ما نفاه نجم الأهلي الأسبق مؤكدا أنه لم يقف في هذا الأمر وأن عقد اللاعب كان سليما.