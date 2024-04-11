رافينيا يتفوق على مبابي.. تقييم لاعبي برشلونة وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

كشفت شبكة “سوفا سكور” المتخصصة في الأرقام والإحصائيات، عن تقييم لاعبي برشلونة وباريس سان جيرمان، في مواجهة دوري أبطال أوروبا.

وانتصر برشلونة على باريس سان جيرمان، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الذي جمع بينهما، اليوم الأربعاء، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وسجل رافينيا، الهدف الأول في اللقاء لصالح النادي الكتالوني، في الدقيقة 37، بعد تمريرة رائعة من لامين يامال، أبعدها دوناروما لتصل إلى اللاعب البرازيلي الذي أسكنها في الشباك.

وجاء الهدف التعادل لفريق باريس سان جيرمان في الدقيقة 48، عن طريق تسديدة رائعة من عثمان ديمبيلي.

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وأحرز فيتور فيريرا، الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة 50، قبل أن يعود برشلونة بهدف التعادل في الدقيقة 62، عن طريق رافينيا، بتمريرة رائعة من بيدري.

وواصلت المباراة إثارتها بتسجيل النادي الكتالوني، هدف الفوز عن طريق البديل أندرياس كريستنسن، في الدقيقة 77، بعد عرضية من جوندوجان.

تقييم لاعبي برشلونة أمام باريس سان جيرمان

وبحسب “سوفا سكور”، فإن رافينيا تفوق على كيليان مبابي، وكان أفضل لاعبي الفريقين خلال اللقاء بتقييم 8.9.

وحصل ليفاندوفسكي، على ثاني أفضل تقييم في صفوف برشلونة بـ7.5، يليه الثنائي لامين يامال وجوندوجان بـ7.4 درجة.

وكان كوبارسي، أسوأ لاعب في صفوف النادي الكتالوني، بتقييم 6.3، يليه فرينكي دي يونج، بـ6.6.

أفضل وأسوأ لاعب في باريس سان جيرمان أمام برشلونة

وأفادت “سوفا سكور”، بأن فيتور فيريرا، كان أفضل لاعبي باريس سان جيرمان أمام برشلونة بتقييم 8.5، يليه عثمان ديمبيلي بـ7.4 درجة.

وحصل كيليان مبابي، على تقييم 6.8، ضمن الأسوأ بين لاعبي الفريق، بينما كان دوناروما، أسوأ لاعب بـ6.2 درجة.