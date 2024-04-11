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رد ناري من خالد الغندور على تصريحات حسام حسن الجدلية

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خالد الغندور

خالد الغندور

رد خالد الغندور، نجم الزمالك السابق، على التصريحات المتداولة لـ حسام حسن، المدير الفني لـ منتخب مصر، بخصوص .

وتداولت تصريحات لـ حسام حسن في الساعات الماضية، حول رغبته في إيقاف بطولة الدوري المصري، لمدة أسبوعين، قبل فترة التوقف الدولي.

وكتب الغندور، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”:”مجرد سؤال هو دوري الأبطال الأفريقي و الكونفدرالية و السوبر ليج أهم من الدوري المصري و انتظامه”.

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وتابع الغندور:” هل ده في مصر فقط و لا في كل أفريقيا و أوروبا لا يحترمون دوريهم”.

ومن المقرر أن يلعب منتخب مصر مباراته القادمة خلال شهر يونيو المقبل، في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

وستقام مباراة مصر ضد بوركينا فاسو، في 3 يونيو المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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