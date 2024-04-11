رد ناري من خالد الغندور على تصريحات حسام حسن الجدلية

رد خالد الغندور، نجم الزمالك السابق، على التصريحات المتداولة لـ حسام حسن، المدير الفني لـ منتخب مصر، بخصوص الدوري المصري.

وتداولت تصريحات لـ حسام حسن في الساعات الماضية، حول رغبته في إيقاف بطولة الدوري المصري، لمدة أسبوعين، قبل فترة التوقف الدولي.

وكتب الغندور، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”:”مجرد سؤال هو دوري الأبطال الأفريقي و الكونفدرالية و السوبر ليج أهم من الدوري المصري و انتظامه”.

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وتابع الغندور:” هل ده في مصر فقط و لا في كل أفريقيا و أوروبا لا يحترمون دوريهم”.

ومن المقرر أن يلعب منتخب مصر مباراته القادمة خلال شهر يونيو المقبل، في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

وستقام مباراة مصر ضد بوركينا فاسو، في 3 يونيو المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم.