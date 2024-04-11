كاسترو يوجه صدمة مدافع النصر السعودي

وجه لويس كاسترو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، صدمة قوية إلى مدافع العالمي بشأن مستقبله خلال الفترة المقبلة.

وأكدت صحيفة الرياضية أن لويس كاسترو أوصى بعدم تجديد عقد محمد قاسم، مدافع أيسر النصر، وبالتالي رحيله خلال الفترة المقبلة.

وكان محمد قاسم قد انضم إلى صفوف النصر، خلال فترة الانتقالات الصيفية 2021، في صفقة انتقال حر.

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وشارك قاسم صاحب الـ 29 عامًا مع أصفر الرياض، في 20 مباراة سجل خلالهم هدف وحيد، ولم يصنع أي أهداف في مسيرته مع العالمي حتى الآن.

ويستعد النصر لمواجهة نظيره الفيحاء، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدوري السعودي للمحترفين، يوم الجمعة الموافق 19 أبريل الجاري.

وتبدأ أحداث مباراة النصر ضد الفيحاء في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، والسادسة بتوقيت مكة المكرمة.