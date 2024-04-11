موقف البليهي من المشاركة مع الهلال أمام الاتحاد في نهائي كأس السوبر السعودي

كشف الإعلامي علاء سعيد، موقف علي البليهي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، من المشاركة أمام الاتحاد، ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

وأكد علاء سعيد في مقطع فيديو، نشره الإعلامي أحمد العجلان عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إكس، أن البليهي سوف يشارك بشكل أساسي مع الهلال أمام الاتحاد.

وكان البليهي قد تعرض للإصابة خلال مواجهة الهلال أمام النصر، في دور نصف نهائي السوبر السعودي، الذي انتهى بفوز الزعيم بهدفين مقابل هدف.

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ويلتقي الهلال نظيره الاتحاد، في نهائي كأس السوبر السعودي، مساء اليوم الخميس الموافق 11 أبريل الجاري، على أرضية ملعب استاد محمد بن زايد.

وتبدأ أحداث مباراة النهائي في كأس السوبر السعودي، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.