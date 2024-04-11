موعد مباراة الإياب بين أتليتكو مدريد ودورتموند في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتليتكو مدريد الفوز على ضيفه بوروسيا دورتموند، في إطار منافسات ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بثنائية مقابل هدف.

وسجل ثنائية أتليتكو مدريد في المباراة، رودريجو دي بول في الدقيقة 4، وصامويل لينو في الدقيقة 32 من صناعة أنطوان جريزمان.

بينما سجل هدف فريق بوروسيا دورتموند الألماني الوحيد، سباستيان هيلير، في الدقيقة 81، في اللقاء الذي أقيم على أرضية ملعب استاد ميتروبوليتانو.

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موعد مباراة أتليتكو مدريد ضد دورتموند

ومن المقرر أن يحل أتليتكو مدريد ضيفًا على نظيره بوروسيا دورتموند، يوم الثلاثاء الموافق 16 أبريل، في إطار منافسات إياب دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة.