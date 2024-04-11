يقدم لكم موقع “كورة 365″، موعد مباراة برشلونة ضد باريس سان جيرمان، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ووضع فريق برشلونة قدمًا في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد الفوز الذي حققه على باريس سان جيرمان في الذهاب.

وانتصر برشلونة على باريس سان جيرمان، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الذي جمع بينهما، مساء الأربعاء، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة الإياب بين برشلونة وباريس سان جيرمان

ويستضيف النادي الكتالوني نظيره الفرنسي، يوم الثلاثاء الموافق 16 أبريل الجاري، ضمن منافسات إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

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وستقام مباراة برشلونة ضد سان جيرمان، على ملعب مونتجويك الأولمبي، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة.

نتيجة مباراة برشلونة ضد باريس سان جيرمان

وسجل رافينيا، الهدف الأول في اللقاء لصالح النادي الكتالوني، في الدقيقة 37، بعد تمريرة رائعة من لامين يامال، أبعدها دوناروما لتصل إلى اللاعب البرازيلي الذي أسكنها في الشباك.

وجاء الهدف التعادل لفريق باريس سان جيرمان في الدقيقة 48، عن طريق تسديدة رائعة من عثمان ديمبيلي.

وأحرز فيتور فيريرا، الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة 50، قبل أن يعود برشلونة بهدف التعادل في الدقيقة 62، عن طريق رافينيا، بتمريرة رائعة من بيدري.