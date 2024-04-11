"مستعدون لحصد اللقب".. مدرب اتحاد جدة يتحدث عن مباراة فريقه أمام الهلال في السوبر السعودي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

تحدث الأرجنتيني مارسيلو جاياردو المدير الفني لفريق اتحاد جدة السعودي، عن مواجهة فريقه أمام الهلال غداً، في نهائي كأس السوبر السعودي بأبوظبي.

ويلاقي فريق اتحاد جدة نظيره الهلال غدًا، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "محمد بن زايد" بدولة الإمارات.

وقال جاياردو في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "الهلال فريق قوي وتنتظرنا مباراة في غاية الصعوبة والأهمية أيضاً، ولكننا مستعدون بكل حماس لحصد لقب البطولة".

وأضاف: "ليس هناك فرق بيننا وبين الهلال، ولكن التفاصيل الصغيرة هي التي أسهمت في فوز الهلال من قبل، وبالنسبة لي كلمة السر لكي نفوز، هي أن نبقى في كامل تركيزنا طوال المباراة".

واختتم: "المباريات الثلاث التي خسرناها أمام الهلال من قبل، كان أدائنا مميز للغاية، وكنا منظمين بشكل كبير، وأتمنى أن يستمر هذا التنظيم في المباراة المقبلة".

وكان الاتحاد تمكن من الصعود إلى المباراة النهائية، بعدما نجح في تحقيق الفوز على حساب فريق الوحدة في نصف نهائي البطولة، بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد.