بطلها السعيد وناصر.. "أزمة سعيدة" للزمالك قبل مواجهة الاتحاد السكندري

محمد اسماعيل - القاهرة - يستعد الفريق الأول لنادي الزمالك لمواجهة الاتحاد السكندري في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتنطلق مباراة الزمالك والاتحاد السكندري في السابعة مساء غد الخميس، في إطار المباريات المؤجلة من الجولة الثامنة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وعلم موقع الخليج 365 أن الجهاز الفني للفريق الأبيض بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز من أزمة "سعيدة"، في ظل كثرة جاهزية اللاعبين في مركز وسط الملعب.

وأوضح المصدر، أن عودة الثنائي عبدالله السعيد وناصر ماهر لقائمة الفريق في مواجهة الاتحاد السكندري تزيد من حيرة جوميز في اختيار التشكيل الأساسي للفريق.

وأضاف المصدر، أن مواجهتي فيوتشر الماضيتين في بطولة الكونفدرالية شهدت مشاركة الثلاثي نبيل عماد دونجا ومحمد شحاتة وأحمد حمدي وظهرا بشكل مميز، علاوة على حصول زياد كمال على بعض الدقائق وأدى بشكل جيد.

وأتم تصريحاته: "جوميز سوف يعتمد في مواجهة الاتحاد السكندري على اللاعبين الأكثر جاهزية وربما يتواجد الثنائي عبدالله السعيد وناصر ماهر على دكة البدلاء".

جدير بالذكر أن الثنائي عبدالله السعيد وناصر ماهر غابا عن قائمة الزمالك في مواجهتي فيوتشر في بطولة الكونفدرالية الأفريقية بسبب عدم قيدهم أفريقيا نظرا للمشاركة في نفس النسخة مع أنديتهم السابقة.