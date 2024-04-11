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"بثلاثية في باريس".. برشلونة يضع قدماً في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

تمكن فريق الإسباني من تحقيق الفوز على حساب على مضيفه فريق باريس سان جيرمان، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين في ذهاب ربع نهائي .

وأحرز ثلاثية الفريق الكتالوني في اللقاء كلا من، رافينيا في الدقيقتين 37، 62، وأندرياس كريستينسين في الدقيقة 77 من عمر المباراة.

وسجل ثنائية باريس سان جيرمان كلا من، عثمان ديمبلي في الدقيقة 48، وفيتينيا في الدقيقة 51.

وتقام مباراة العودة بين الفريقين يوم 16 أبريل الجاري، على ستاد "لويس كومبانيس" بإسبانيا.

ويلتقي الفائز من هذه المواجهة في نصف النهائي، مع الفائز من مباراة ربع النهائي الأخرى، والتي تجمع بين فريقي أتلتيكو مدريد الإسباني وبروسيا دورتموند الألماني.

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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