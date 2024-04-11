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"بعد انتهاء جولة الذهاب".. مواعيد مواجهات إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

اختتمت اليوم الأربعاء مباريات ذهاب الدور ربع النهائي ببطولة .

وشهدت جولة الذهاب بالبطولة إقامة 4 مباريات، حيث حسم التعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق مباراة بايرن ميونخ ضد أرسنال الإنجليزي، فيما انتهت مباراة ضد مانشستر سيتي بنتيجة ثلاثة أهداف لكل فريق.

وتمكن فريق أتلتيكو مدريد من تحقيق الفوز، على حساب فريق بروسيا دورتموند بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، فيما حقق فوزاً كبيرا على حساب باريس سان جيرمان بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وجاء جدول مواعيد مباريات إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا كالتالي.

بروسيا دورتموند ضد أتلتيكو مدريد.. يوم الثلاثاء الموافق 16 أبريل الجاري بألمانيا.

برشلونة ضد باريس سان جيرمان.. يوم الثلاثاء الموافق 16 أبريل بإسبانيا.

ريال مدريد ضد مانشستر سيتي.. يوم الأربعاء الموافق 17 أبريل الجاري بإنجلترا.

بايرن ميونخ ضد أرسنال.. يوم الأربعاء الموافق 17 أبريل بألمانيا.

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