مدرب الهلال: الاتحاد ينوع طريقة لعبه أمامنا.. ويمتلك خط هجومي قوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

أكد البرتغالي جورجي جيسوس، على أهمية مباراة فريقه أمام اتحاد جدة غداً، في نهائي كأس السوبر السعودي بأبوظبي.

ويلاقي الهلال نظيره اتحاد جدة غدًا، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "محمد بن زايد" بدولة الإمارات.

وقال جيسوس في خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "اتحاد جدة يحاول دائماً الاعتماد على التنوع في طريقة لعبه أمامنا، على عكس النصر الذي يوجهنا دائماً بنفس طريقة اللعب، ولكن أي طريقة يعتمد عليها الاتحاد لن تكون مفاجئة بالنسبة لنا".

وأضاف: "الاتحاد يمتلك خط هجومي على مستوى عالي وقوي، ولكننا أيضاً نمتلك خط دفاع مميز، ونعتمد بشكل أساسي على اللعب بشكل جماعي".

وتابع: "نتمنى أن نظهر بمستوى بدني قوى في المباراة، مثلما ظهرنا خلال اللقاء الماضي أمام النصر، والضغط المباريات على كلا الفريقين وليس فريق واحد".

واختتم: "نتمنى أن نظهر غداً بنفس الأسلوب والأداء القوي أمام الذي ظهرنا به أمام النصر، ونتمكن من حصد اللقب، ومستعدين للمباراة بشكل قوي".

وكان الهلال تمكن من الصعود إلى المباراة النهائية، بعدما نجح في تحقيق الفوز على حساب النصر في نصف النهائي بنتيجة هدفين دون مقابل.