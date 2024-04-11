موعد مباراة الأهلي وزد بالدوري المصري والقناة الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

يلاقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لملاقاة نظيره زد اليوم، في إطار المباراة المؤجلة بين الفريقين من الجولة الثامنة ببطولة الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة اليوم، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "السلام".

وتنقل مباراة الأهلي وزد، عبر قناة "أون تايم سبورتس"، باعتبارها الناقل الحصري للبطولة.

ويحتل المارد الأحمر المركز الـ10 بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 18 نقطة من 9 مباريات خاضهم بالمسابقة، فيما يأتي فريق زد في المركز الخامس بجدول المسابقة برصيد 24 نقطة، من 16 مباراة خاضهم.