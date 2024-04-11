شكرا لقرائتكم خبر عن "رفعت وعاشور" خلعوا قلوب جماهير الكرة فى رمضان 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد شهر رمضان 2024 مشاهد خلعت قلوب محبى وعشاق الساحرة المستديرة، بسبب تعرض اللاعبين لإصابات قوية وكان المشهد الأبرز السقوط المفاجى للاعب أحمد رفعت نجم فيوتشر وإصابة إمام عاشور فى الكتف وابتعاده عن الملاعب لمدة تصل إلى 3 أشهر .

وتعرض أحمد رفعت صانع ألعاب مودرن فيوتشر لسقوط بشكل مفاجئ خلال مباراة فريقه أمام الاتحاد السكندرى، مغشياً عليه دون أى تدخلات، وهو ما أثار حالة من الرعب بين زملائه.

وفور سقوطه على أرض الملعب هرعت الأجهزة الطبية إلى اللاعب لإعادته إلى الوعى لكن دون جدوى بسبب توقف عضلة القلب، وعلى الفور تم نقله إلى أحد المستشفيات القريبة من استاد الإسكندرية الذى كان يشهد اللقاء، وبعد محاولات مكثفة من الأطباء بدأ اللاعب فى استعادة وعيه بشكل تدريجى، بعدما توقف قلبه لفترة وصلت إلى ساعة ونصف تقريباً.

يواجه إمام عاشور شبح الغياب عن الأهلي لفترة طويلة تتراوح من شهر إلى ثلاثة أشهر، وفقا للأشعة النهائية التي خضع لها اللاعب، فى ظل إجراء جراحة خلع الكتف لتثبيت عظمة مفصل الكتف بعد انفصالها عن عظمة الترقوة، بعد سقوط اللاعب على كتفه في مباراة نيوزيلندا وشكواه من آلام شديدة في الكتف.