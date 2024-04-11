شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات اليوم الخميس 11 - 4 - 2024 بالدورى المصرى والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام اليوم الخميس 3 مباريات قوية فى مؤجلات الاسبوع الثامن لمسابقة الدوري تجمع المصري البورسعيدى مع مودرن فيوتشر والزمالك مع الاتحاد السكندري والاهلى مع زد اف سى بعد نهاية منافسات الدور الاول للمسابقة بانتهاء مباريات الجولة السابعة عشرة للمسابقة.

المصري يتحدى مودرن فيوتشر في صراع المربع الذهبي

يواجه فريق المصري البورسعيدي نظيره مودرن فيوتشر، في الرابعة عصر اليوم الخميس، في لقاء مؤجل من الجولة الثامنة بالدوري الممتاز، والمقرر اثامتها على استاد برج بالإسكندرية.

وكان المصري قد خسر في اللقاء الماضي أمام الاتحاد السكندري بثلاثة أهداف مقابل هدفين، فيما تعادل فيوتشر مع الاتحاد سلبياً فى أخر ظهور بمسابقة الدوري قبل أن يودع بطولة الكونفدرالية من الدور ربع النهائى لصالح الزمالك.

الاهلى يسعى لإيقاف نزيف النقاط أمام زد اف سى في "سهرة العيد"



يخوض فريق الاهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر مباراة صعبة مع دقات السابعة مساء اليوم الخميس حينما يلاقى نظيره زد اف سى على ستاد السلام في اللقاء المؤجل من الأسبوع الثامن لمسابقة الدوري المصري ، في سهرة العيد التي يسعى خلالها المارد الأحمر لإيقاف نزيف النقاط بالدوري بينما يفتش زد عن استعادة الانتصارات الغائبة منذ فترة طويلة.



وخسر الاهلى من البنك الاهلى بأربعة أهداف مقابل ثلاثة وهى الخسارة الأولى للمارد الأحمر هذا الموسم ثم تعادل مع انبى بهدفين لكل فريق في أخر ظهور بالمسابقة ليفقد 5 نقاط متتالية لذا يرغب المارد الأحمر الليلة في إيقاف نزيف النقاط وإستعادة الانتصارات في اللقاء الأخير قبل مواجهة غريمه التقليدي الزمالك الاثنين المقبل.

الزمالك يواجه الاتحاد السكندرى لتصحيح المسار بالدوري

يلتقى فريق الزمالك مع الاتحاد السكندرى في السابعة من مساء اليوم الخميس، باستاد القاهرة، فى اللقاء المؤجل من الأسبوع الثامن لمسابقة الدوري المصري الممتاز فى مواجهة تقام بثانى أيام عيد الفطر المبارك.



ويدخل الفارس الأبيض مباراة الليلة بمعنويات مرتفعة بعد الصعود لنصف نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية، على حساب مودرن فيوتشر، بنتيجة 3/2 مجموع مباراتى الذهاب و العودة.



خسر الزمالك من الجونة بثلاثة أهداف مقابل هدفين في أخر ظهور بمسابقة الدوري على ستاد خالد بشارة بالجولة الخامسة عشرة للمسابقة.

القناة الناقلة لمباريات الدوري المصري



تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات الدوري المصري ويسبقها استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.