الطلائع يستأنف اليوم تدريباته استعداداً لمواجهة البنك الأهلى بالدورى

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القاهرة - سامية سيد - يستأنف اليوم الخميس فريق طلائع الجيش تدريباته استعداداً لمواجهة البنك الاهلى بعدما حصل اللاعبين على راحة من المران يومى الثلاثاء والاربعاء بمناسبة عيد الفطر المبارك.

يفقد فريق طلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيونى جهود لاعبه النيجيري جودوين شيكا أوكوار في مباراة البنك الأهلى المقبلة بسبب الإيقاف، وحصل جودوين على الإنذار الثالث فى مباراة بيراميدز التي انتهت بالتعادل السلبى.



يستعد الطلائع لمواجهة البنك الأهلى المقرر لها السابعة مساء الأربعاء المقبل على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدورى المصرى.



ويحتل الطلائع المركز التاسع فى جدول ترتيب الدورى برصيد 21 نقطة بعدما لعب 15 مباراة، حقق الفوز فى 5 لقاءات وتعادل فى 6 مباريات وخسر 4 مباريات وسجل لاعبوه 14 هدفاً وتلقت شباكه 12 هدفا.



وافتتح الطلائع مشواره بالدورى بالفوز على البنك الأهلى بهدفين دون رد فى الجولة الأولى للدورى، ثم تعادل سلبياً مع إنبى بالجولة الثانية للمسابقة ثم خسر من مودرن فيوتشر بهدفين دون رد بالجولة الثالثة ثم خسر من المصرى البورسعيدى بهدف دون رد ثم حقق الفوز على الإسماعيلى فى عقر داره بثلاثية مقابل هدفين قبل أن يتعادل مع الجونة بهدف لكل فريق ثم فاز على بلدية المحلة بهدفين دون رد ثم خسر من المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف ثم خسر من سموحة بهدف دون رد ثم فاز على زد اف سى ثم تعادل مع الاتحاد السكندري بهدفين لكل فريق ثم تعادل مع فاركو بهدف لكل فريق ثم تعادل سلبياً مع الداخلية وأخيراً تعادل سلبياً مع بيراميدز.