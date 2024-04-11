شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى وزد اليوم الخميس 11 - 4 - 2024 فى الدورى والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب جمهور النادي الاهلي مباراة الفريق المرتقبة الليلة امام زد حيث ينتظر عشاق المارد الأحمر تحسن النتائج المحلية بعد الخسارة من البنك الأهلي 3-4 ثم التعادل امام انبي 2/2.

موعد مباراة الاهلي وزد اليوم

ويلتقي الأهلي مع زد في السابعة من مساء اليوم ،الخميس ، على ستاد السلام في اللقاء المؤجل من الأسبوع الثامن لمسابقة الدوري المصري.

وخسر الاهلى من البنك الاهلى بأربعة أهداف مقابل ثلاثة وهى الخسارة الأولى للمارد الأحمر هذا الموسم ثم تعادل مع انبى بهدفين لكل فريق في أخر ظهور بالمسابقة ليفقد 5 نقاط متتالية لذا يرغب المارد الأحمر الليلة في إيقاف نزيف النقاط وإستعادة الانتصارات في اللقاء الأخير قبل مواجهة غريمه التقليدي الزمالك الاثنين المقبل.

القنوات الناقلة لمباراة الاهلي وزد

وتنقل قناة اون تايم سبورت مباراة الاهلي وزد الليلة مع وجود استوديو تحليلي قبل المباراة وبعدها.

في المقابل يفتش فريق زد اف سى عن استعادة الانتصارات بالدوري حيث لم يتذوق الفريق طعم الفوز منذ 27 ديسمبر الماضى حينما حقق الفوز على الداخلية بثلاثية مقابل هدف وقتها ، حيث خسر بعدها ثلاثة مباريات أمام الطلائع وإنبى وتعادل مع بيراميدز والبنك الاهلى ومودرن فيوتشر والمصري وسيراميكا.

ويملك الاهلى 18 نقطة في رصيده ببطولة الدوري يحتل بها المركز العاشر في ترتيب المسابقة بعدما لعب 9 مباريات حقق خمسة انتصارات وتعادل 3 مرات وخسر لقاء وحيد وسجل لاعبيه 22 هدف وتلقت شباكه 11 هدف.



في المقابل يحتل فريق زد اف سى المركز الخامس بجدول الدوري برصيد 24 نقطة بعدما لعب 16 مباراة حقق 5 انتصارات وتعادل في 9 لقاءات وخسر مرتين وسجل لاعبيه 20 هدف وتلقت شباكه 16 هدف.

وطالب كولر لاعبيه بإيقاف نزيف النقاط وإستعادة الانتصارات في المؤجلات ضمن خطة الحفاظ على لقب الدوري لاسيما قبل خوض مباراة القمة ثم مواجهة مازيمبى في نصف نهائي دوري ابطال افريقيا.



في المقابل طالب مجدى عبد العاطى المدير الفني لزد اف سى لاعبيه بضرورة الخروج بنتيجة إيجايبة من مباراة الليلة لإستغلال حالة الاجهاد التي يعانى منها نجوم الاهلى بسبب ضغط المباريات، فلم يعرف زد طعم الانتصار على مدار 7 مباريات متتالية بالدوري.



ويعتمد زد على أبرز لاعبيه مصطفى عبد الرؤوف "زيكو" وشادي حسين والبانوبى والصغيرى والحارس علي لطفي.