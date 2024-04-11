شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك أمام الاتحاد اليوم الخميس 11 – 4 – 2024 بالدورى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد الجهاز الفنى للزمالك بقيادة جوزيه جوميز اليوم الخميس لمواجهة الاتحاد السكندرى المقرر إقامتها استاد القاهرة الدولي، ضمن مؤجلات الأسبوع الثامن من عمر مسابقة الدورى، ويعمل جوميز على تحقيق نتيجة إيجابية لحصد النقاط الثلاثة وتحسين وضعه في جدول ترتيب المسابقة والزحف نحو المقدمة.

موعد مباراة الزمالك أمام الاتحاد السكندري بالدوري

يستعد الزمالك لمواجهة الاتحاد السكندري المقرر لها السابعة مساء اليوم الخميس على ستاد القاهرة الدولى فى اللقاء المؤجل من الاسبوع الثامن لمسابقة الدوري المصري.

نتيجة آخر ظهور للزمالك بالدوري

خسر الزمالك من الجونة بثلاثة أهداف مقابل هدفين في أخر ظهور بمسابقة الدوري على ستاد خالد بشارة بالجولة الخامسة عشرة للمسابقة.

موقف الزمالك فى جدول الدوري

ويملك الزمالك 15 نقطة في جدول ترتيب الدوري بعدما خاض 11 لقاء حقق الفوز في 4 لقاءات وتعادل فى 3 مواجهات وخسر 4 مباريات، وسجل لاعبوه 17 هدفاً وتلقت شباكه 13 هدف.

القناة الناقلة لمباريات الزمالك فى الدوري

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات الزمالك فى الدوري المصري ويسبقها استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.