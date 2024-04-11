صالح الشهري يقود هجوم الهلال أمام الاتحاد اليوم في السوبر السعودي

ياسر رشاد - القاهرة - استقر المدير الفني خورخي خيسوس على تشكيلة الهلال الأساسية التي سيدفع بها في مواجهة اليوم ضد الاتحاد بمباراة نهائي كأس السوبر السعودي لكرة القدم.

وذكرت صحيفة الرياضية السعودية في تقرير لها اليوم أن صالح الشهري سيقود هجوم الهلال أمام الاتحاد في نهائي كأس السوبر السعودي.

تشكيلة الهلال المتوقعة أمام الاتحاد :

حارس المرمى: ياسين بونو

الدفاع: لودي – حسان تمبكتي - كوليبالي – سعود عبد الحميد

الوسط: روبن نيفيز - سافيتش – سالم الدوسري

الهجوم: مالكوم – ميشيل – صالح الشهري

وأكدت صحيفة الرياضية أن اللاعب علي البليهي مدافع الهلال سيخضع لاختبار طبي صباح اليوم، يحدد على إثره مشاركته أساسيًا من عدمها أمام الاتحاد في نهائي كأس السوبر السعودي.

موعد مباراة الهلال والاتحاد والقناة الناقلة :

ومن المقرر انطلاق مواجهة الهلال ضد الاتحاد في نهائي كأس السوبر السعودي في تمام الساعة 8:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، 7:30 بتوقيت القاهرة، مساء اليوم الخميس.

المباراة ستقام على ملعب استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة الإماراتي، وستذاع عبر قناة SSC1 HD بصوت المعلقين الرياضيين فارس عوض ومدحت شلبي.