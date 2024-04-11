كلوب : نريد الفوز بلقب الدوري الأوربي وتعلمنا من خسارة ٢٠١٦

ياسر رشاد - القاهرة - قبل ٢٤ ساعة من مواجهة الذهاب في الدور ربع النهائي لبطولة الدوري الاوربي والتي سيستضيفها ملعب انفيلد رود بين صاحب الملعب ليفربول وفريق اتالانتا الإيطالي أكد الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول ان فريقه يسعى لحصد اللقب الأوربي رغم صعوبة المهمة .

وتعد بطولة الدوري الأوربي هي البطولة الوحيدة التي لم يحققها الألماني يورجن كلوب مع ليفربول حيث سبق له الصعود إلى المباراة النهائية عام ٢٠١٦ وبعد اقل من عام على توليه تدريب ليفربول والذي استمر لمدة تسع سنوات حتى الان لكنه خسر امام أشبيلية الأسباني على ملعب بازل في سويسرا .

وقال يورجن كلوب في تصريحات صحفية قبل مواجهة اتالانتا : رغبتنا كبيرة في الفوز بالبطولة . الأمر لا يتعلق بي على الإطلاق كوني لم أحصل عليها مع ليفربول من قبل لكنها بطولة نتنافس عليها ونعرف مدى أهميتها للنادي والفريق هذا الموسم.تجربتي السابقة في نهائي الدوري الأوربي كانت صعبة للغاية وتعلمت منها الكثير وايضا الفريق تعلم منها الكثير على الرغم من ان اغلب الاعبين غير متواجدين لكنها كانت تجربة مهمة للغاية .

وأضاف يورجن كلوب : عندما بدأنا الموسم كنا نعلم اننا نود الذهاب إلى أبعد نقطة في البطولة وهذا يعني اننا نرغب في الوصول إلى المباراة النهائية وبالتالي فالفوز على اتالانتا الإيطالي في المباراة هدف منطقي وطبيعي .

وعن منافسه اتالانتا قال المدير الفني لفريق ليفربول : لسنوات عديدة يقوم المدير الفني لاتالانتا جاسبريني بعمل رائع مع فريقه وهو قادر على تقديم مباراة قوية وسنجد صعوبات كثيرة فهم فريق منظم وقوي .نحتاج جماهيرنا في المباراة لإضافة حافز كبير للاعبينا . هي مباراة الذهاب لكن علينا تحقيق نتيجة تجعل مباراة العودة في بيرجامو أسهل. انها مباراة الدور ربع النهائي وعلينا أن نكون مستعدين لها بشكل تام .