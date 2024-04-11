تشكيل مباراة الهلال ضد الاتحاد في نهائي كأس السوبر السعودي

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال نظيره الاتحاد، ضمن منافسات دور نهائي كأس السوبر السعودي، مساء اليوم الخميس، على أرضية ملعب استاد محمد بن زايد.

ويطلق الحكم خالد الطريس، صافرة بداية مباراة الاتحاد ضد الهلال، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

وجاء تشكيل الاتحاد المتوقع كالتالي:

في حراسة المرمى.. عبدالله المعيوف

خط الدفاع.. فواز الصقور، أحمد حجازي، لويز فيليبي، مدالله العليان

الوسط.. فرحة الشمراني، نجولو كانتي، رومارينهو ، جوتا

الهجوم.. عبدالرزاق حمدالله، كريم بنزيما

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بينما من المتوقع أن يدخل الهلال المباراة بتشكيل مكون من:

في حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: سعود عبدالحميد، كاليدو كوليبالي، حسان تمبكتي، رينان لودي.

الوسط: نيفيز، سافيتش، مالكوم.

الهجوم: ميشايل، عبدالله الحمدان، سالم الدوسري