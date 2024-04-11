موعد مباراة الاهلي ضد زد في الدوري المصري والقنوات الناقلة

يقدم لكم “كورة 365″، موعد مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي ضد نظيره زد في مسابقة الدوري المصري.

وسيلاقي فريق الاهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر نظيره زد مساء اليوم الخميس الموافق 10 أبريل الجاري.

موعد مباراة الاهلي ضد زد في الدوري

سيواجه فريق الأحمر ضد نظيره زد مساء اليوم الخميس، في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الثامنة من بطولة دوري نايل.

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وستقام مباراة الفريقين في تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت مكة المكرمة، على ستاد السلام.

القنوات الناقلة لمباراة الاهلي وزد

سيتم نقل مباراة الفريقين عبر قناة أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي.

ويفتقد فريق الاهلي عدة لاعبين في مباراته أمام زد كالتالي:

الحارس محمد الشناوي وياسر إبراهيم وإمام عاشور وأليو ديانج وحسين الشحات ومحمد الضاوي كريستو وكريم نيدفيد، بسبب الإصابات المختلفة.

كما تحوم الشكوك حول لحاق الثنائي التونسي علي معلول والجنوب أفريقي بيرسي تاو، بمباراة زد.

ويحتل فريق الاهلي المركز العاشر في جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري برصيد 15 نقطة، فيما يتواجد فريق زد في المركز الخامس برصيد 25 نقطة.