عقدة النهار.. مازيمبي يحبط الاهلي قبل موقعة دوري أبطال أفريقيا

أحبط نادي مازيمبي الكونغولي، نظيره الاهلي، بعد الطلب الذي تقدم به الأخير، قبل الصدام المرتقب بينهما في دوري أبطال أفريقيا.

ويلعب الاهلي ضد مازيمبي، في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، في صراع الحصول على بطاقة التأهل للمباراة النهائية.

وستقام مباراة الاهلي ضد مازيمبي، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، يوم السبت الموافق 20 أبريل الجاري، في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة.

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بينما ستكون مباراة الإياب بين الفريقين، على ستاد القاهرة الدولي، يوم السبت الموافق 26 أبريل الجاري.

وبحسب التقارير، فإن مازيمبي رفض طلب إدارة النادي الاهلي، بإقامة مباراة الذهاب ليلًا بدلًا من الثالثة عصرًا.

وأوضحت أن النادي الكونغولي، رفض طلب إدارة القلعة الحمراء، مثلما حدث في وقت سابق، من جانب صن داونز.

والجدير بالذكر أن الاهلي، كان قد تأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعد الفوز الذي حققه على حساب مازيمبي بنتيجة 3-0.