موعد مباراة الزمالك والاتحاد السكندري بالدوري المصري والقناة الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لملاقاة نظيره الاتحاد السكندري اليوم، في إطار المباراة المؤجلة بين الفريقين من الجولة الثامنة ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وستنطلق صافرة بداية المباراة اليوم، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "القاهرة الدولي".

وتنقل مباراة الزمالك والاتحاد السكندري، عبر قناة "أون تايم سبورتس"، باعتبارها الناقل الحصري للبطولة.

ويأتي الفارس الأبيض في المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 15 نقطة من 11 مباريات خاضهم بالمسابقة، فيما يأتي فريق الاتحاد في المركز الثالث بجدول المسابقة برصيد 27 نقطة، من 15 مباراة.