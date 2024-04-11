"بطولات أوروبية ودوري مصري".. جدول مباريات اليوم والقنوات الناقلة



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

تقام اليوم الخميس الموافق 11 أبريل الجاري، إقامة العديد من المباريات، في مختلف الدوريات والمسابقات حول العالم.

وتشهد منافسات الدوري المصري اليوم الخميس إقامة ثلاثة مباريات بالبطولة، بجانب إقامة العديد من المباريات في المسابقات الأوروبية.

وجاء جدول مباريات اليوم كالتالي:

الدوري المصري

المصري ضد مودرن فيوتشر.. "أون تايم سبورتس".. 4 مساءً.

الزمالك ضد الاتحاد السكندري.. "أون تايم سبورتس 2".. 7 مساءً.

الأهلي ضد زد.. "أون تايم سبورتس".. 7 مساءً.

الدوري الأوروبي:

ليفربول ضد أتالانتا.. "بي إن سبورتس".. 9 مساءً.

بنفيكا ضد أولمبيك مارسيليا.. "بي إن سبورتس".. 9 مساءً.

بايرن ليفركوزن ضد وستهام.. "بي إن سبورتس".. 9 مساءً.

ميلان ضد روما.. "بي إن ىسبورتس".. 9 مساءً.

دوري المؤتمر الأوروبي

فيكتوريا بلزن ضد فيورنتينا.. "بي إن سبورتس".. 6.45 دقيقة مساءً.

أولمبياكوس ضد فنرباخشة.. "بي إن سبورتس".. 6.45 دقيقة مساءً.

كلوب بروج ضد باوك سالونيكا.. "بي إن سبورتس".. 9 مساءً.

أستون فيلا ضد ليل.. "بي إن سبورتس".. 9 مساءً.