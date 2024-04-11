"استمرار غياب معلول وتاو".. الخليج 365 يكشف قائمة الأهلي لمباراة زد بالدوري



محمد اسماعيل - القاهرة - استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر، على قائمة فريقه لمواجهة زد في بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويلاقي النادي الأهلي نظيره ز عداً، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "السلام"، في إطار المباراة المؤجلة بين الفريقين، من الجولة الثامن ببطولة الدوري المصري.

وكشف مصدر لموقع الخليج 365 اللاعبين المتواجدين في قائمة النادي الأهلي للمباراة، والتي جاءت كالتالي:

حراسة المرمى: شوبير - الزنفلي- مصطفى مخلوف.

خط الدفاع: رامي ربيعة- محمد عبد المنعم- خالد عبد الفتاح- محمود متولي- أكرم توفيق- كريم الدبيس- عمر كمال.

خط الوسط: مروان عطية- أحمد كوكا- محمد أفشة- عمرو السولية- أحمد عبد القادر- طاهر محمد- كريم فؤاد- رضا سليم.

خط الهجوم: موديست- كهربا - وسام ابو علي.

ويحتل المارد الأحمر المركز الـ10 بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 18 نقطة من 9 مباريات خاضهم بالمسابقة، فيما يأتي فريق زد في المركز الخامس بجدول المسابقة برصيد 24 نقطة، من 16 مباراة.