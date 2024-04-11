شكرا لقرائتكم خبر عن البداية مع زد الليلة.. الأهلى يتأهب لخوض 4 مباريات حاسمة محلياً وأفريقياً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق الاهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر مباراة صعبة مع دقات السابعة مساء اليوم الخميس حينما يلاقى نظيره زد اف سى على ستاد السلام فى اللقاء المؤجل من الأسبوع الثامن لمسابقة الدورى المصرى..

يترقب فريق الكرة بالنادى الأهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر خوض لقاءات مهمة حتى نهاية شهر أبريل الجارى على الصعيد المحلى والافريقى وعلى رأسها مباراة القمة أمام الزمالك ببطولة الدورى المصرى.





مباريات الأهلى فى أبريل



الأهلى & زد اف سى.. 7 مساء الخميس 11 أبريل على ستاد القاهرة بالدورى المصرى



الأهلى & الزمالك.. 7 مساء الاثنين 15 أبريل على ستاد القاهرة بالدورى المصرى

يلعب الأهلى مع مازيمبي مباراة الذهاب في الثالثة عصر السبت الموافق 20 أبريل الجارى فى الكونغو، بينما يلعب مباراة الإياب أحد يومى 26 أو 27 من الشهر الجارى باستاد القاهرة.

نجح فريق الاهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر فى حجز تذكرة التأهل للدور نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا بعد تخطى عقبة سيمبا التنزانى 3-0 بمجموع المباراتين ليصل المارد الأحمر لنصف نهائى البطولة للمرة العشرين فى تاريخه والخامسة على التوالى.

وتأهل الأهلي للدور نصف النهائي بعد أن تخطى عقبة سيمبا التنزاني بالفوز ذهابًا بهدف نظيف عن طريق أحمد نبيل كوكا في ملعب بنجامين مكابا، والفوز إيابًا بهدفين دون رد على استاد القاهرة بتوقيع عمرو السولية ومحمود عبد المنعم كهربا.

وبلغ مازيمبي الدور نصف النهائي بعد أن تخطى عقبة بترو أتليتكو الأنجولي، بعد أن تعادلا ذهابًا بدون أهداف في الكونغو، قبل أن يفوز إيابًا في أنجولا بهدفين لهدف.