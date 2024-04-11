شكرا لقرائتكم خبر عن حسن الشاذلى يحتفظ بالرقم القياسى لهدافى الدورى برصيد 34 هدفاً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد حسن الشاذلى، نجم فريق الترسانة والمنتخب الوطنى الأسبق، أحد أساطير الكرة المصرية على مر العصور، نظرا لما قدمه في تاريخ الساحرة المستديرة خارج أسوار القطبين الأهلى والزمالك.

ولد الشاذلى فى 13 نوفمبر 1943، ورحل عن عالمنا في 20 أبريل 2015 أي أنه مات عن عمر يناهز الـ72 عاما، تاركاً تاريخاً طويلاً على البساط الأخضر يصعب على أى لاعب جاء من بعده أن يتخطاه.

ويعد حسن الشاذلى الهداف التاريخى للكرة المصرية بتاريخ 173، وطوال تاريخ مسابقة الدورى المصرى، لم تعرف الكرة المصرية هدافاً مثل نجم الشواكيش الراحل الذى احتفظ حتى الآن بالرقم القياسى لهداف المسابقة فى موسم واحد برصيد 34 هدفاً.

فعلى مدار تاريخ المسابقة، تخطى هداف الدورى حاجز الـ 20 هدفاً فى 7 مرات فقط، كان من بينهم 6 مرات للاعبى الترسانة ومرة واحدة لمحمد شريف لاعب الأهلى السابق.

وجاء ترتيب المرات السبع كالتالى:

1ـ حسن الشاذلي موسم 1974-75 (34) هدف

2ـ حسن الشاذلي موسم 1962-63 (29) هدف

3ـ مصطفى رياض موسم 1963-64 (26) هدف

4ـ حسن الشاذلي موسم 1964-65 (23) هدف

5ـ حمدي عبد الفتاح موسم 1956-57 (22) هدف

6ـ عبد النبي محمود موسم 1953-54 (21) هدف

7ـ محمد شريف موسم 2020-21 (21) هدف