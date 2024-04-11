شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مباريات مثيرة فى مؤجلات الدورى المصرى الليلة.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستكمل اليوم الخميس اللقاءات المؤجلة فى بطولة الدوري بإقامة 3 مباريات مثيرة تجمع المصري البورسعيدى مع مودرن فيوتشر والزمالك مع الاتحاد السكندري والاهلى مع زد اف سى بعد نهاية منافسات الدور الاول للمسابقة بانتهاء مباريات الجولة السابعة عشرة للمسابقة بنهاية مباراة بيراميدز وطلائع الجيش بالتعادل السلبى.



ويتصدر بيراميدز قمة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد انتهاء مباريات الدور الأول للمسابقة علما بأنه يوجد عدد من المباريات المؤجلة لأكثر من ناد بالدوري.

مواعيد مؤجلات الدوري المصري

الخميس 11 أبريل



المصري & مودرن فيوتشر..4 عصراً

الزمالك & الاتحاد السكندري..7 مساءاً

زد اف سى & الاهلى..7 مساءاً



الاحد 14 أبريل

سيراميكا & المصري..4 عصراً

الاسماعيلى & مودرن فيوتشر.. 7 مساءاً

المقاولون العرب & بيراميدز.. 4 عصراً

الزمالك & الاهلى..7 مساءاً

جدول هدافين الدوري المصري

يواصل حسام أشرف، مهاجم فريق بلدية المحلة، انفراده بتصدر جدول ترتيب الدورى المصرى الممتاز "دورى Nile" بعد نهاية مباريات الدور الأول للمسابقة.

وبات حسام أشرف مهاجم الزمالك المعار إلى فريق بلدية المحلة أول العائدين للقلعة البيضاء فى الصيف المقبل خاصة بعد تقديمه مستوى جيد خطف به البساط من تحت أقدام مهاجمين كبار فى الدورى وتسجيله 10 أهداف تصدر بهم جدول ترتيب الهدافين



1- حسام أشرف، بلدية المحلة، 10 أهداف

2- مابولولو، الاتحاد السكندري، 9 أهداف

3- أحمد بلحاج، سيراميكا ، 8 أهداف

4- مصطفى عبد الرؤوف زيكو، زد اف سي، 7 أهداف

4- محمد سالم، المقاولون العرب، 7 أهداف

5- فخر الدين بن يوسف، المصري البورسعيدي، 5 أهداف

5- ميدو جابر، المصري البورسعيدي، 5 أهداف

5- كريم بامبو، البنك الأهلي، 5 أهداف

5- ياو أنور، البنك الأهلي، 5 أهداف

5- فادي فريد، سموحة، 5 أهداف

5- أحمد قندوسي، سيراميكا ، 5 أهداف.

القناة الناقلة لمباريات الدوري المصري



تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات الدوري المصري ويسبقها استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.