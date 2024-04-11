شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الصالات يختتم تدريباته اليوم استعداداً لمواجهة ليبيا بأمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم اليوم الخميس، منتخب مصر لكرة الصالات، تدريباته لمواجهة ليبيا غدا الجمعة في انطلاقة مشواره ببطولة أمم أفريقيا التي تقام في المغرب، والمؤهلة لبطولة كأس العالم لكرة الصالات نهاية العام الجاري.

واختار جهاد عرفة المدير الفني لمنتخب مصر لكرة الصالات القائمة النهائية للاعبين وضمت فى حراسة المرمى كلا من جمال عبد الناصر، محمود عبد الوهاب شوبير وأحمد فكرى صالح واللاعبين هم مصطفى عيد، عبد الرحمن عيد، خالد مارادونا، عصام علاء، محمد سعيد، محمد كوكى، علاء عيسى، محمد طلعت، عبد الرحمن سيد، خالد وليد وأحمد على وأوقعت القرعة منتخب مصر في المجموعة الثانية للبطولة مع منتخبات ليبيا، موريتانيا وناميبيا.

ويستهل المنتخب مواجهات بلقاء ليبيا يوم 12 أبريل الجارى فى الخامس مساء، ثم يواجه ناميبيا يوم 14 أبريل فى الخامسة مساء، قبل أن يختتم مواجهات دور المجموعات بلقاء موريتانيا يوم 16 أبريل في الثامنة مساء.. وأقيمت البطولة 6 مرات من قبل بداية من نسخة 1996 ونظمت مصر البطولات الثلاثة الأولى وفازت بها سنوات 1996 و2000 و2004، ونظمت ليبيا النسخة الرابعة 2008 وفازت بها على حساب مصر، وفى النسخة الخامسة نظمتها جنوب أفريقيا 2016 وفاز بها المغرب على حساب مصر أيضا، وفي نسخة البطولة السادسة 2020 نظمتها المغرب أيضا وفازت بها على حساب مصر.