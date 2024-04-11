شكرا لقرائتكم خبر عن 6 معلومات عن مباراة الزمالك والاتحاد اليوم الخميس 11- 4 - 2024 بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات السابعة مساء اليوم الخميس لمتابعة اللقاء الهام الذى يجمع الزمالك مع الاتحاد السكندري باستاد القاهرة، فى اللقاء المؤجل من الأسبوع الثامن لمسابقة الدوري المصري الممتاز، ونلقى الضوء فى السطور التالية على أهم المعلومات عن المباراة..

1_ترتيب الزمالك والاتحاد السكندري في الدوري

يملك الزمالك 15 نقطة في جدول ترتيب الدوري يحتل بهم المركز الخامس عشر في جدول المسابقة بعدما خاض 11 لقاء حقق الفوز في 4 لقاءات وتعادل فى 3 مواجهات وخسر 4 مباريات، وسجل لاعبوه 17 هدفاً وتلقت شباكه 13 هدف.

ويحتل الاتحاد السكندري المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 27 نقطة بعدما لعب 15 مباراة حقق 7 انتصارات وتعادل في 6 لقاءات وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 21 هدف وتلقت شباكه 16 هدف.

2_الزمالك يتفوق على الاتحاد فى القيمة التسويقية

تبلغ القيمة التسويقية للزمالك 19.55 مليون يورو، فيما تبلغ القيمة التسويقية لزعيم الثغر 6.05 مليون يورو.

3_أرقام جوميز مع الزمالك

قاد البرتغالى جوزيه جوميز الزمالك فى 7 لقاءات قبل لقاء الليلة، حقق 3 انتصارات وتعادل في مباراتين وخسر مثلهم، وسجل لاعبوه 8 أهداف وتلقت شباكه 8 أهداف.

4_ 126 مباراة جمعت الزمالك والاتحاد السكندري

126 مباراة جمعت الزمالك والاتحاد حقق الفارس الأبيض 80 فوز مقابل 13 انتصار لزعيم الثغر فيما انتهت 33 مباراة بالتعادل، وسجل الزمالك 215 هدف فيما تلقت شباكه 80 هدف.

5_فوز الزمالك شعار المواجهة الاخيرة بين الفريقين

انتهت أخر مباراة جمعت الزمالك والاتحاد السكندري بفوز الفارس الأبيض بهدفين مقابل هدف في يونيو الماضى.

6_أمتع مباراة بين الزمالك والاتحاد

تعد مباراة الدور الأول لموسم 2010 بين الفريقين هى الأمتع فى تاريخ لقاءات الناديين حيث انتهت بفوز الزمالك بأربعة أهداف مقابل ثلاثة لزعيم الثغر