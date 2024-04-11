شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مباراة الأهلى وزد اليوم الخميس 11 - 4 - 2024 فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق الأهلى لخوض مباراة قوية فى بطولة الدورى أمام زد الليلة وهى البروفة الأخيرة للمارد الأحمر قبل مباراة القمة الاثنين المقبل فى بطولة الدورى، ونستعرض فى التقرير التالى، أهم 5 معلومات عن مباراة الليلة:

1ـ موعد وملعب مباراة الأهلي وزد

يلتقي الاهلي وزد في السابعة مساء اليوم الخميس على ستاد السلام في اللقاء المؤجل من الأسبوع الثامن لمسابقة الدوري المصري.

2 ـ ترتيب الأهلي في جدول الدوري

ويملك الاهلى 18 نقطة في رصيده ببطولة الدوري يحتل بها المركز العاشر في ترتيب المسابقة بعدما لعب 9 مباريات حقق خمسة انتصارات وتعادل 3 مرات وخسر لقاء وحيد وسجل لاعبيه 22 هدف وتلقت شباكه 11 هدف.

3 ـ ترتيب زد في جدول الدوري

يحتل فريق زد المركز الخامس بجدول الدوري برصيد 24 نقطة بعدما لعب 16 مباراة حقق 5 انتصارات وتعادل في 9 لقاءات وخسر مرتين وسجل لاعبيه 20 هدف وتلقت شباكه 16 هدف.

4 ـ ماذا فعل الأهلى وزد فى أخر مواجهات بالدوري؟

خسر الاهلى من البنك الاهلى بأربعة أهداف مقابل ثلاثة وهى الخسارة الأولى للمارد الأحمر هذا الموسم ثم تعادل مع انبى بهدفين لكل فريق في أخر ظهور بالمسابقة ليفقد 5 نقاط متتالية.

في المقابل يفتش فريق زد عن استعادة الانتصارات بالدوري حيث لم يتذوق الفريق طعم الفوز منذ 27 ديسمبر الماضى حينما حقق الفوز على الداخلية بثلاثية مقابل هدف وقتها ، حيث خسر بعدها ثلاثة مباريات أمام الطلائع وإنبى وتعادل مع بيراميدز والبنك الاهلى ومودرن فيوتشر والمصري وسيراميكا.

5 ـ غيابات الأهلى فى مباراة الليلة

يواصل محمد الشناوى وإمام عاشور وياسر إبراهيم وأليو ديانج وحسين الشحات ومحمد الضاوى كريستو لاعبو الاهلى الغياب عن فريقهم في مباراة زد بسبب الإصابة.