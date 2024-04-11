شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يدعم أحمد رفعت قبل مواجهة مودرن فيوتشر: فى انتظار عودتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى لفتة طيبة وجه الحساب الرسمى للنادى المصرى رسالة دعم ومساندة إلى أحمد رفعت لاعب الفريق البورسعيدى السابق ومودرن فيوتشر الحالى، والذى تعرض مؤخراً لوعكة صحية.

ويستعد النادى المصرى لمواجهة مودرن فيوتشر فى الرابعة عصر اليوم الخميس، خلال اللقاء الذى يجمع الفريقين على استاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثامنة والمؤجلة من عمر مسابقة الدورى.

ونشر حساب المصرى صورة لأحمد رفعت، وذلك للإعلان عن مباراة الفريق أمام مودرن فيوتشر فى الجولة الثامنة والمؤجلة من الدورى، وعلق حساب المصرى: فى انتظار عودتك للملاعب يا رفعت".



احمد رفعت



المصري

وسبق لأحمد رفعت أن لعب بين صفوف النادي المصري، وشارك في 31 مباراة سجل خلالهم 8 أهداف وصنع 6 أخرى لزملائه بالفريق، قبل أن ينتقل إلى نادي مودرن فيوتشر.

ويحتل النادي المصري المركز الرابع في جدول مسابقة الدوري برصيد 27 نقطة، حصدها الفريق البورسعيدي بعدما خاض 15 مباراة، حيث فاز المصري في 8 مواجهات وتعادل في 3 لقاءات وخسر 4 أخرى، وسجل لاعبو المصري 23 هدفاً واستقبلت شباكهم 21 هدفاً آخر.