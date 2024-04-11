شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يتحدى مودرن فيوتشر فى صراع المربع الذهبى بالدورى.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق المصري البورسعيدي نظيره مودرن فيوتشر، في الرابعة عصر اليوم الخميس، في لقاء مؤجل من الجولة الثامنة بالدوري الممتاز، والمقرر اثامتها على استاد برج بالإسكندرية.

وكان المصري قد خسر في اللقاء الماضي أمام الاتحاد السكندري بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وتراجع المصري إلى المركز الثالث بجدول مسابقة الدوري برصيد 27 نقطة، متساوياً مع الاتحاد السكندري صاحب قمة الترتيب، وإنبي الوصيف بنفس الرصيد.

في المقابل، رفع فريق مودرن فيوتشر بعد تعادله في أخر ظهور بالدوري مع الاتحاد السكندري، رصيده إلى النقطة 17 في المركز الحادي عشر بفارق الأهداف عن الأهلي العاشر والجونة التاسع.

ويقترب أحمد عيد من قيادة الجبهة اليمنى للفريق في اللقاء المقبل أمام مودرن فيوتشر، وذلك لتعويض غياب كريم العراقي.

وتأكد غياب الثنائي صلاح محسن وكريم العراقي لاعبي الفريق عن مباراة الفريق القادمة أمام نظيره فريق فيوتشر والمقرر إقامتها فى الرابعة عصر الخميس المقبل باستاد برج العرب، بعد حصول صلاح محسن على الكارت الأحمر خلال مباراة فريقه أمام الاتحاد السكندري، والتي شهدت كذلك حصول كريم العراقي على الإنذار الثالث.