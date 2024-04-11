شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الأولمبى يستبعد اختيار حارس مرمى فوق السن فى أولمبياد باريس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استبعد البرازيلي روجيريو ميكالي ضم حارس مرمى فوق السن في قائمة المنتخب التي يتم استدعائها، للمشاركة في أولمبياد باريس الضيف المقبل، وذلك بعد التألق الكبير للحارس الشاب حمزة علاء مع المنتخب في بطولة غرب آسيا.

واقترب الثلاثى محمد عبد المنعم وإمام عاشور ومصطفى محمد من المشاركة مع منتخب مصر الأولمبي بقيادة روجيريو ميكالى، في أولمبياد باريس 2024 ويسعى ميكالى لحسم هذا الملف مع اتحاد الكرة والأندية خاصة فيما يتعلق بمصطفى محمد، حيث لابد من موافقة ناديه نانت الفرنسي على المشاركة وبدأ البرازيلي روجيريو ميكالى التخطيط للأولمبياد المقبل المقرر إقامته فى شهري يوليو وأغسطس المقبلين، وذلك بالبحث عن وديات قوية يخوضها الفراعنة قبل الحدث العالمي ويدرس ميكالى الانتظام فى معسكر تحضيرى خلال شهر يونيو المقبل مع التوقف الدولى للاستفادة منه فى تجهيز اللاعبين على أن يتضمن ذلك مباريات ودية مع فرق عالمية.