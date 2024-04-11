شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يسعى لإيقاف نزيف النقاط بالدورى أمام زد اف سى فى "سهرة العيد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق الأهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر مباراة صعبة مع دقات السابعة مساء اليوم الخميس حينما يلاقى نظيره زد اف سى على ستاد السلام في اللقاء المؤجل من الأسبوع الثامن لمسابقة الدوري المصرى، فى سهرة العيد التى يسعى خلالها المارد الأحمر لإيقاف نزيف النقاط بالدوري بينما يفتش زد عن استعادة الانتصارات الغائبة منذ فترة طويلة.

وخسر الاهلى من البنك الاهلى بأربعة أهداف مقابل ثلاثة وهى الخسارة الأولى للمارد الأحمر هذا الموسم ثم تعادل مع انبى بهدفين لكل فريق في أخر ظهور بالمسابقة ليفقد 5 نقاط متتالية لذا يرغب المارد الأحمر الليلة في إيقاف نزيف النقاط وإستعادة الانتصارات في اللقاء الأخير قبل مواجهة غريمه التقليدي الزمالك الاثنين المقبل.

في المقابل يفتش فريق زد اف سى عن استعادة الانتصارات بالدوري حيث لم يتذوق الفريق طعم الفوز منذ 27 ديسمبر الماضى حينما حقق الفوز على الداخلية بثلاثية مقابل هدف وقتها ، حيث خسر بعدها ثلاثة مباريات أمام الطلائع وإنبى وتعادل مع بيراميدز والبنك الاهلى ومودرن فيوتشر والمصري وسيراميكا.

ويملك الاهلى 18 نقطة في رصيده ببطولة الدوري يحتل بها المركز العاشر في ترتيب المسابقة بعدما لعب 9 مباريات حقق خمسة انتصارات وتعادل 3 مرات وخسر لقاء وحيد وسجل لاعبيه 22 هدف وتلقت شباكه 11 هدف.

في المقابل، يحتل فريق زد اف سى المركز الخامس بجدول الدوري برصيد 24 نقطة بعدما لعب 16 مباراة حقق 5 انتصارات وتعادل في 9 لقاءات وخسر مرتين وسجل لاعبيه 20 هدف وتلقت شباكه 16 هدف.

ويواصل محمد الشناوى وإمام عاشور وياسر إبراهيم وأليو ديانج وحسين الشحات ومحمد الضاوى كريستو لاعبو الاهلى الغياب عن فريقهم في مباراة زد اف سى بسبب الإصابة.

ويعانى الثنائى محمد الشناوى وإمام عاشور من خلع الكتف اللذان تعرضا لها أثناء مشاركتهم مع منتخب مصر فيما يعانى المالى أليو ديانج من جراحة تنظيف الركبة بينما يؤدى ياسر إبراهيم المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلى للتعافى من مزق العضلة الخلفية الذى أبعده عن مباريات الاهلى الأخيرة فيما أجري حسين الشحات جراحة فى الوجه فيما أجري كريستو جراحة إزالة خراج من القدم.

وطالب كولر لاعبيه بإيقاف نزيف النقاط وإستعادة الانتصارات في المؤجلات ضمن خطة الحفاظ على لقب الدوري لاسيما قبل خوض مباراة القمة ثم مواجهة مازيمبى فى نصف نهائى دوري ابطال افريقيا.



في المقابل طالب مجدى عبد العاطى المدير الفني لزد اف سى لاعبيه بضرورة الخروج بنتيجة إيجايبة من مباراة الليلة لإستغلال حالة الاجهاد التي يعانى منها نجوم الاهلى بسبب ضغط المباريات، فلم يعرف زد طعم الانتصار على مدار 7 مباريات متتالية بالدوري.

ويعتمد زد على أبرز لاعبيه مصطفى عبد الرؤوف "زيكو" وشادي حسين والبانوبى والصغيرى والحارس علي لطفي.