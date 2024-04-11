شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتحدى الاتحاد السكندرى لاستعادة الانتصارات فى الدورى.. الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى فريق الزمالك مع الاتحاد السكندري في السابعة من مساء اليوم الخميس، بإستاد القاهرة، في اللقاء المؤجل من الأسبوع الثامن لمسابقة الدوري المصري الممتاز ، ويدخل الأبيض مباراة الليلة بمعنويات مرتفعة بعد الصعود لنصف نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية، على حساب مودرن فيوتشر، بنتيجة 3/2 مجموع مباراتي الذهاب و العودة.

ويتطلع الأبيض للفوز الليلة من اجل استعادة الانتصارات المحلية بعدما خسر من الجونة في الجولة الماضية بثلاثة أهداف مقابل هدفين في أخر ظهور بمسابقة الدوري على ستاد خالد بشارة بالجولة الخامسة عشرة للمسابقة.

ويملك الزمالك 15 نقطة في جدول ترتيب الدوري بعدما خاض 11 لقاء حقق الفوز في 4 لقاءات وتعادل في 3 مواجهات وخسر 4 مباريات، وسجل لاعبوه 17 هدفاً وتلقت شباكه 13 هدف ، فيما يحتل الاتحاد السكندري المركز الثاني في الوصافة برصيد 27 نقطة ، بعد أن خاض 15 مباراة حقق الفوز في 7 و تعادل في 6 وخسر في واحدة، سجل لاعبوه 21 هدفا، وهزت مرماه 16 هدف.

ويسعى البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للزمالك لتحقيق نتيجة إيجابية لحصد النقاط الثلاثة وتحسين وضعه في جدول ترتيب المسابقة والزحف نحو المقدمة، حيث طلب من لاعبي الفريق التركيز في المباراة خاصة أن الفريق بعد مواجهة الاتحاد سيلتقى مع الأهلى في قمة الدوري المقرر لها الاثنين المقبل.

في المقابل اكتملت صفوف فريق الاتحاد السكندري قبل مباراة الليلة بعد عودة كل اللاعبين المصابين، حيث استعاد الفريق جهود هشام صلاح بعد تعافيه من الإصابة، ولكن تبقى فرص مشاركته في مباراة الليلة بنسبة 50%، وقد يظهر على دكة البدلاء كما تم استعادة بنيامين بواتينج.

واستعاد الاتحاد باقي اللاعبين المصابين بعودة هشام صلاح تكتمل صفوف زعيم الثغر قبل مواجهة الزمالك الحاسمة بالدوري.

ويسعى طارق العشري المدير الفني للاتحاد السكندري الى فرض مزيد من التركيز على لاعبيه حيث رفض حصولهم على أجازة عيد الفطر، بسبب ارتباطه بمباراته أمام الزمالك على أن يحصلون على الإجازة بعد المباراة، وتحدث معهم عن سيناريو الفوز واسقاط الأبيض الليلة.