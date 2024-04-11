الزمالك أمام الاتحاد والأهلي يواجه زد.. جدول مباريات اليوم الخميس بالمواعيد والقنوات الناقلة

الشارقة - اميمة ياسر -

تقام اليوم الخميس، الموافق 11-4-2024، عدد من المباريات الهامة والمرتقبة على مستوى الدوري المصري ومنافسات بطولتي الدوري الأوروبي ودوري المؤتمر وكأس السوبر السعودي.

وتُلعب اليوم 3 مباريات في إطار مؤجلات الجولة الثامنة من الدوري المصري، حيث يلتقي الأهلي مع زد، ويصطدم الزمالك بـ الاتحاد السكندري، فيما يواجه المصري نظيره فيوتشر.

وتقام ايضا مواجهة قوية بين الهلال واتحاد جدة مساء اليوم الخميس في نهائي كأس السوبر السعودي بملعب محمد بن زايد في الإمارات.

وتلعب اليوم ايضا مباريات ذهاب ربع نهائي الدوري الأوروبي، أبرزها ليفربول وأتالانتا.

ونستعرض لكم جدول مباريات اليوم الخميس بالمواعيد والقنوات الناقلة

الدوري المصري

المصري أمام فيوتشر، في تمام الرابعة عصرًا بتوقيت مصر، الخامسة بتوقيت السعودية، وتذاع عبر قناة أون تايم سبورتس2.

الأهلي أمام زد، في تمام السابعة مساءً بتوقيت مصر، الثامنة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة أون تايم سبورتس1.

الزمالك ضد الاتحاد السكندري، في تمام السابعة مساءً بتوقيت مصر، الثامنة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة أون تايم سبورتس2.

نهائي كأس السوبر السعودي

الهلال أمام اتحاد جدة، في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت مصر، والثامنة والنصف بتوقيت السعودية والتاسعة والنصف بتوقيت الإمارات، وتُذاع عبر قنوات SSC1 HD وAbu Dhabi Sports Asia 1.

الدوري الأوروبي

ليفربول أمام أتلانتا، الساعة 9 مساءً بتوقيت مصر، 10 بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 1".

بايرن ليفركوزن ضد وست هام يونايتد، الساعة 9 مساءً بتوقيت مصر، 10 بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 2".

ميلان أمام روما، الساعة 9 مساءً بتوقيت مصر، 10 بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 3".

بنفيكا ضد مارسيليا، الساعة 9 مساءً بتوقيت مصر، 10 بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 4".

دوري المؤتمر الأوروبي

أوليمبياكوس ضد فناربخشة، الساعة 06:45 مساءً بتوقيت مصر، 07:45 بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 5".

فيورنتينا أمام فيكتوريا بلزن، الساعة 06:45 مساءً بتوقيت مصر، 07:45 بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 8".

أستون فيلا أمام ليل، الساعة 9 مساءً بتوقيت مصر، 10 بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 5".

كلوب بروج ضد باوك سالونيكا، الساعة 9 مساءً بتوقيت مصر، 10 بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 6".