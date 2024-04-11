ما حقيقة إلغاء الدوري؟.. وسائل إعلام تكشف طلبات حسام حسن بشأن تصفيات كأس العالم

الشارقة - اميمة ياسر -

أفادت وسائل إعلامية بأن حسام حسن، المدير الفني لـ منتخب مصر الأول لكرة القدم، توجه بعدد من الطلبات إلى اتحاد الكرة ورابطة الأندية، بشأن الاستعداد لتصفيات كأس العالم، ومواجهة بوركينا فاسو وغينيا بيساو ضمن مباريات الجولة الثالثة والرابعة من أجل حسم التأهل للمونديال.

وكشف موقع "القاهرة 24"، نقلا عن مصدر، أن من أهم طلبات حسام حسن خلال المرحلة المقبلة أن تكون هناك أيام قبل فترة التوقف الدولي، يبدأ خلالها معسكر الفراعنة، أي يتوقف الدوري لمدة 5 أو 6 أيام في شهر يونيو المقبل، للاستعداد بشكل أكبر لمواجهة بوركينا فاسو وغينيا بيساو، مثلما حدث في المعسكر الماضي، والذي شارك خلاله المنتخب في بطولة كأس عاصمة مصر، حيث انطلق قبل فترة التوقف الدولي المحددة من فيفا بأيام.

وأضاف المصدر أن من أهم الطلبات أيضًا أن يكون الموسم الجديد من مسابقة الدوري الممتاز منتظما بشكل أكبر، ويؤيد التوأم فكرة رابطة الأندية بتغيير نظام مسابقة الدوري، حتى يكون هناك انتظام في الجدول ولا توجد مؤجلات مثلما يحدث الموسم الحالي، لارتفاع حالة اللاعبين البدنية والفنية.

وتابع أن من طلبات حسام حسن أيضًا أن تكون جميع تجمعات منتخب مصر لها وقت أكبر من فترة التوقف الدولي، من أجل حسم التأهل لكأس العالم، ويكون هناك وقت يسمح للجهاز الفني للفراعنة للعمل مع اللاعبين.

وكما طلب حسام حسن التحضير الجيد لمباراتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو مثل تحضير فيديوهات تخص المنتخبين قبل المواجهتين الحاسمتين من أجل حسم التأهل لكأس العالم، وطلب تقرير عن مصابي المنتخب الوطني قبل المعسكر المقبل، وفقا للمصدر.

ونفى مصدر باتحاد الكرة طلب حسام حسن بإلغاء مسابقة الدوري هذا الموسم، مؤكدا أن هذه الفكرة لم تطرح من الأساس.