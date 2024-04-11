10 غيابات تضرب الاهلي قبل مواجهة زد في الدوري المصري

ضربت الغيابات صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي قبل مواجهة نظيره زد في الدوري المصري الممتاز، في المباراة التي تلعب في السابعة من مساء الليلة.

ويغيب عن المارد الأحمر في مباراة زد اليوم عشر لاعبين وهم علي معلول، محمد الشناوي، أليو ديانج، إمام عاشور، حسين الشحات، كريم وليد “نيدفيد”، محمد الضاوي “كريستو”، بيرسي تاو، ياسر إبراهيم، ومحمد هاني، وذلك بسبب الإصابة.

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وجاءت قائمة الاهلي لمواجهة زد كالتالي..

في حراسة المرمى: مصطفى شوبير – محمود الزنفلي- مصطفي مخلوف.

في خط الدفاع: رامي ربيعة – محمد عبد المنعم- خالد عبد الفتاح – محمود متولي- أكرم توفيق- كريم الدبيس- عمر كمال.

في خط الوسط: مروان عطية – أحمد نبيل “كوكا” – محمد مجدي “أفشة” – عمرو السولية- أحمد عبد القادر – طاهرمحمد طاهر- كريم فؤاد – رضا سليم.

في خط الهجوم: أنتوني موديست – محمود عبد المنعم “كهربا” – وسام أبو علي.

ويحتل المارد الأحمر المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 18 نقطة، حصدها الفريق من تسع مباريات.