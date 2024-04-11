ثنائي الزمالك مهدد بالغياب عن مباراة القمة.. وقرار محتمل من جوميز

يلتقي اليوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نظيره الاتحاد السكندري، ضمن مباريات الدوري المصري الممتاز، قبل أن يواجه المارد الأحمر الاثنين المقبل، ضمن مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويوجد لاعبين بالفريق الأبيض مهددان بالغياب عن مباراة القمة المقبلة أمام الاهلي وهما نبيل عماد دونجا وحمزة المثلوثي بسبب حصولهما على إنذارين في المباريات السابقة.

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وفي حالة حصول أيًا من ثنائي الزمالك على إنذار في مباراة اليوم سيخرج من قائمة مباراة الاهلي القادمة بسبب الإيقاف بعد الحصول على ثلاثة إنذارات.

ويدرس جوميز إراحة نبيل عماد دونجا وحمزة المثلوثي في مباراة الاتحاد السكندري على أن يدفع بزياد كمال وياسر حمد أو مصطفى الزناري خشية حصول أي لاعب منهم على إنذار في مباراة اليوم والإيقاف في المباراة القادمة.

ويحتل نادي الزمالك المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 15 نقطة، حصدها الفريق الأبيض من 11 مباراة.