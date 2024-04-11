الموعد والقناة الناقلة لمباراة الأهلي وزد في الدوري المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - يحل الفريق الأول للنادي الأهلي اليوم الخميس، ضيفا ثقيلا على نظيره زد في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتنطلق مباراة الأهلي وفريق زد اليوم الخميس، في السابعة مساء على ملعب السلام، ضمن المباريات المؤجلة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

ويبحث الفريق الأحمر عن تحقيق الفوز خلال هذه المباراة، من أجل تعديل المسار مرة أخرى، بعد التعادل في الجولة الماضية مع إنبي بهدفين لكل فريق.

ويحتل الأهلي المركز العاشر في جدول الترتيب برصيد 18 نقطة، بعد خوض 9 مباريات فقط، حقق الفوز في 5 وتعادل في 3 وخسر مباراة، وفي المقابل يحتل فريق زد المركز الخامس برصيد 22 نقطة بعد خوض 16 مباراة.

وسوف تنقل مباراة الأهلي وزد في السابعة مساء، عبر قناة أون تايم سبورتس، مع وجود أستوديو تحليلي قبل المباراة وبعدها.