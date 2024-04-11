اخبار الرياضه

الموعد والقناة الناقلة لمباراة الأهلي وزد في الدوري المصري

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - يحل الفريق الأول للنادي الأهلي اليوم الخميس، ضيفا ثقيلا على نظيره زد في بطولة الممتاز.

وتنطلق مباراة الأهلي وفريق زد اليوم الخميس، في السابعة مساء على ملعب السلام، ضمن المباريات المؤجلة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

ويبحث الفريق الأحمر عن تحقيق الفوز خلال هذه المباراة، من أجل تعديل المسار مرة أخرى، بعد التعادل في الجولة الماضية مع إنبي بهدفين لكل فريق.

ويحتل الأهلي المركز العاشر في جدول الترتيب برصيد 18 نقطة، بعد خوض 9 مباريات فقط، حقق الفوز في 5 وتعادل في 3 وخسر مباراة، وفي المقابل يحتل فريق زد المركز الخامس برصيد 22 نقطة بعد خوض 16 مباراة.

وسوف تنقل مباراة الأهلي وزد في السابعة مساء، عبر قناة أون تايم سبورتس، مع وجود أستوديو تحليلي قبل المباراة وبعدها.

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

Advertisements

قد تقرأ أيضا