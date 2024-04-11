الدوري المصري.. الموعد والقناة الناقلة لمباراة الزمالك والاتحاد السكندري

محمد اسماعيل - القاهرة - يستضيف الفريق الأول لنادي الزمالك اليوم الخميس، نظيره الاتحاد السكندري، في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتنطلق مباراة الزمالك وفريق الاتحاد السكندري، اليوم الخميس، في السابعة مساء على استاد القاهرة الدولي، ضمن المباريات المؤجلة من الجولة الثامنة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

ويدخل الفريق الأبيض المباراة باحثا عن تحقيق الفوز، من أجل تعديل وضعه في جدول المسابقة، بعد الخسارة في الجولة الماضية ممن الجونة بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ويحتل الزمالك المركز 15 في جدول الترتيب برصيد 15 نقطة، بعد خوض 11 مباراة، حقق الفوز في 4 وتعادل في 3 وخسر 4، وفي المقابل يحتل فريق الاتحاد السكندري المركز الثالث برصيد 27 نقطة بعد خوض 15 مباراة.

وسوف تنقل مباراة الزمالك والاتحاد السكندري في السابعة مساء، عبر قناة أون تايم سبورتس 2، مع وجود أستوديو تحليلي قبل المباراة وبعدها.

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