تغييرات بالجملة.. التشكيل المتوقع للأهلي في مواجهة زد

محمد اسماعيل - القاهرة - يستعد الفريق الأول للنادي الأهلي لمواجهة نظيره زد، في بطولة الدوري المصري الممتاز، المقرر لها اليوم الخميس على استاد السلام.

ووضع السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق، اللمسات النهائية على خطة الأحمر لمواجهة زد، خلال المران الأخير أمس الأربعاء.

واستقر السويسري مارسيل كولر، على إجراء عدد من التغييرات على تشكيل الفريق عن المباراة الماضية، التي تعادل فيها الأحمر أمام إنبي 2\2.

وسوف يشهد التشكيل العديد من الغيابات، عن المواجهة الماضية أمام إنبي، نظرا للإصابات التي يعاني منها الفريق.

وجاء التشكيل المتوقع كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

الدفاع: كريم الدبيس ورامي ربيعة ومحمد عبدالمنعم وعمر كمال عبدالواحد.

الوسط: مروان عطية ومحمد مجدي أفشة وأحمد نبيل كوكا.

الهجوم: طاهر محمد طاهر ومحمود كهربا ورضا سليم.

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