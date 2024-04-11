اخبار الرياضه

تغييرات بالجملة.. التشكيل المتوقع للأهلي في مواجهة زد

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - يستعد الفريق الأول للنادي الأهلي لمواجهة نظيره زد، في بطولة الممتاز، المقرر لها اليوم الخميس على استاد السلام.

ووضع السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق، اللمسات النهائية على خطة الأحمر لمواجهة زد، خلال المران الأخير أمس الأربعاء.

واستقر السويسري مارسيل كولر، على إجراء عدد من التغييرات على تشكيل الفريق عن المباراة الماضية، التي تعادل فيها الأحمر أمام إنبي 2\2.

وسوف يشهد التشكيل العديد من الغيابات، عن المواجهة الماضية أمام إنبي، نظرا للإصابات التي يعاني منها الفريق.

وجاء التشكيل المتوقع كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

الدفاع: كريم الدبيس ورامي ربيعة ومحمد عبدالمنعم وعمر كمال عبدالواحد.

الوسط: مروان عطية ومحمد مجدي أفشة وأحمد نبيل كوكا.

الهجوم: طاهر محمد طاهر ومحمود كهربا ورضا سليم.

اقرأ أيضا:

الموعد والقناة الناقلة لمباراة الأهلي وزد في الدوري المصري

الدوري المصري.. الموعد والقناة الناقلة لمباراة الزمالك والاتحاد السكندري

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا