شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى أمام زد فى الدورى المصرى والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق الأهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر اليوم الخميس لخوض مباراة زد إف سى بالدورى، فى سهرة العيد التى يسعى خلالها المارد الأحمر لإيقاف نزيف النقاط بالدورى، بينما يفتش زد عن استعادة الانتصارات الغائبة منذ فترة طويلة.



موعد مباراة الأهلى أمام زد إف سى بالدورى

يستعد الأهلى لمواجهة زد إف سى المقرر لها السابعة مساء اليوم الخميس باستاد السلام، فى اللقاء المؤجل من الأسبوع الثامن لمسابقة الدورى المصرى.



القناة الناقلة لمباراة الأهلى وزد إف سى الدورى

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى وزد إف سى فى الدورى المصرى، ويسبقها استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.



الأهلى يلاقى مازيمبى فى نصف نهائى دورى الأبطال

نجح فريق الأهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر في حجز تذكرة التأهل للدور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا ليلاقى مازيمبى الكونغولى بعد تخطى عقبة سيمبا التنزانى 3-0 بمجموع المباراتين ليصل المارد الأحمر لنصف نهائي البطولة للمرة العشرين في تاريخه والخامسة على التوالي.

وتأهل الأهلي للدور نصف النهائي بعد أن تخطى عقبة سيمبا التنزاني بالفوز ذهابًا بهدف نظيف عن طريق أحمد نبيل كوكا في ملعب بنجامين مكابا، والفوز إيابًا بهدفين دون رد على استاد القاهرة بتوقيع عمرو السولية ومحمود عبد المنعم كهربا.

وبلغ مازيمبي الدور نصف النهائي بعد أن تخطى عقبة بترو أتليتكو الأنجولي، بعد أن تعادلا ذهابًا بدون أهداف في الكونغو، قبل أن يفوز إيابًا في أنجولا بهدفين لهدف.