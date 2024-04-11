شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع للأهلى أمام زد.. كريم فؤاد ورضا سليم وكهربا فى الهجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق الأهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر، اليوم الخميس، لخوض مباراة زد إف سى بالدورى، فى سهرة العيد التى يسعى خلالها المارد الأحمر لإيقاف نزيف النقاط بالدورى، بينما يفتش زد عن استعادة الانتصارات الغائبة منذ فترة طويلة.

ويبدو التشكيل المتوقع للأهلى أمام زد اف سى مكون من..

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

خط الدفاع: عمر كمال عبد الواحد – محمد عبد المنعم - رامي ربيعة – كريم الدبيس

خط الوسط: مروان عطية – عمرو السولية – محمد مجدي أفشة

خط الهجوم: كريم فؤاد – رضا سليم – محمود كهربا

ويواصل محمد الشناوى وإمام عاشور وياسر إبراهيم وأليو ديانج وحسين الشحات ومحمد الضاوى كريستو لاعبو الأهلى الغياب عن فريقهم في مباراة زد إف سى بسبب الإصابة.

ويعانى الثنائى محمد الشناوى وإمام عاشور من خلع الكتف اللذان تعرضا لها أثناء مشاركتهم مع منتخب مصر فيما يعانى المالى أليو ديانج من جراحة تنظيف الركبة، بينما يؤدى ياسر إبراهيم المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلى للتعافى من مزق العضلة الخلفية الذى أبعده عن مباريات الاهلى الأخيرة فيما أجري حسين الشحات جراحة في الوجه فيما أجري كريستو جراحة إزالة خراج من القدم.

وطالب كولر لاعبيه بإيقاف نزيف النقاط واستعادة الانتصارات في المؤجلات ضمن خطة الحفاظ على لقب الدوري لاسيما قبل خوض مباراة القمة ثم مواجهة مازيمبى في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.