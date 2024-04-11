مدحت شلبي معلقاً علي قمة الهلال والاتحاد في نهائي السوبر السعودي

ياسر رشاد - القاهرة - يستضيف ملعب (محمد بن زايد) بنادي الجزيرة الإماراتي مساء اليوم الخميس نهائي كأس السوبر السعودي الذي يجمع بين الهلال واتحاد جدة.

ووقع الاختيار على المعلق القدير مدحت شلبي جنرال الإعلام الرياضي العربي للتعليق والوصف التفصيلي على مباراة نهائي بطولة كأس السوبر السعودي.

وتنطلق المباراة في الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة ، علي ملعب ستاد محمد بن زايد في العاصمة الإماراتية أبوظبي .

يشار إلى أن مدحت شلبي يعد شيخ المعلقين العرب في ظل خبراته الطويلة في مجال التعليق وتخصصه في التعليق على العديد من البطولات واللقاءات الكبرى محلياً وعربياً وعالمياً.