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مدحت شلبي معلقاً علي قمة الهلال والاتحاد في نهائي السوبر السعودي

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ياسر رشاد - القاهرة - يستضيف ملعب (محمد بن زايد) بنادي الجزيرة الإماراتي مساء اليوم الخميس نهائي كأس السوبر السعودي الذي يجمع بين الهلال واتحاد جدة.

ووقع الاختيار على المعلق القدير مدحت شلبي جنرال الإعلام الرياضي العربي للتعليق والوصف التفصيلي على مباراة نهائي بطولة كأس السوبر السعودي.

وتنطلق المباراة في الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة ، علي ملعب ستاد محمد بن زايد في العاصمة الإماراتية أبوظبي .

يشار إلى أن مدحت شلبي يعد شيخ المعلقين العرب في ظل خبراته الطويلة في مجال التعليق وتخصصه في التعليق على العديد من البطولات واللقاءات الكبرى محلياً وعربياً وعالمياً.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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