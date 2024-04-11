اتحاد الكرة يصدم حسام حسن بسبب الاهلي والزمالك  

تلقى حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر الأول صدمة جديدة من قبل اتحاد الكرة المصري؛ وذلك بعد رفض طلبه الخاص بمعسكر يونيو القادم.

وطلب حسام حسن من اتحاد الكرة المصري ضروة توقف بطولة الدوري المصري الممتاز لمدة أسبوعين قبل انطلاق معسكر يونيو القادم.

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ورفض مسئولو اتحاد الكرة طلب حسام حسن لأن الأهلي والزمالك مرتبطان بالمشاركة في بطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفيدرالية وقوام منتخب مصر يعتمد على أغلب لاعبي القطبين، ولا داعي لتوقف الدوري خلال تلك الفترة.

وتأهل الاهلي لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، فيما تأهل الزمالك لنصف نهائي الكونفيدرالية الإفريقية، حيث يستعدان لخوض نهائي دوري الأبطال والكونفيدرالية في شهر مايو المقبل.

ويلتقي اليوم المارد الأحمر نظيره زد، فيما يلتقي الزمالك نظيره الاتحاد السكندري، ضمن مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن يخوض منتخب مصر مبارتين في تصفيات كأس العالم 2026 أمام كلا من بوركينا فاسو وغينيا.